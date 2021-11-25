Dolar/TL 12, Euro/TL 13.5, Sterlin/TL 16 seviyelerinden işlem görüyor

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25/11/2021

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Dolar/TL 12, Euro/TL 13.5, Sterlin/TL 16 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 12 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,7 altında 12,0873'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından KKTC serbest piyasasında saat 12.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 azalışla 12 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,66 değer kazanarak 13,50’den, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 16’dan satılıyor.

25/11/2021 13:02
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