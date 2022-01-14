Dolar/TL 13,64, Sterlin/TL 18,72 Seviyelerinde İşlem Görüyor
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,64 seviyelerinde işlem görüyor.
14/01/2022
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,64 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 13,58'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından KKTC’de serbest piyasada saat 12.00 itibarıyla 13,64 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 15,62’den, sterlin/TL 18,72’den satılıyor.