Dolar/TL, 17,86 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yüzde 0,1 değer kazanan dolar/TL günü 17,7407'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 17,8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 artışla 18,2590'dan, sterlin/TL yüzde 0,35 artışla 21,5260'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 106,4 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi ise 0,1 artışla 1,0230'dan alıcı buluyor.

Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'deki yoğun makroekonomik veri takviminin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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26/07/2022 12:19