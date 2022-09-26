Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar doları güçlendirmeye devam ediyor. Bloomberg Dolar Endeksi rekor tazelerken dolar/TL de tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL kuru haftaya yeni rekorla başladı.

Kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak güniçi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.

Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.

Küresel piyasalarda doların karşısında duran yok

Sterlindeki ağır kaybın da etkisiyle Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1,1 yükselişle 1354,5 puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

İngiltere’de yeni Başbakan Liz Truss’un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed’in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle giriyor.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng haftasonu, vergi kesintileri planını kastederek “daha fazlası yolda” açıklaması yapmasıyla sterlin Asya’da yüzde 5 civarında değer kaybederek 1,0350 dolar ile rekor düşük seviyeye geriledi.

IIF dolar/TL'de adil değeri güncellendi

Dolar/TL rekor seviyelere gelirken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) de dolar/TL'deki adil değerini güncelledi.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL'de adil değeri 16,50'den 21 seviyesine yükselttiklerini duyurdu. Brooks bu değerin salgın öncesi dönemde 5,50 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

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26/09/2022 08:29