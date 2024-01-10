Dolar/TL kuru 30'a dayandı

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 29,97'yi geçti.

30 TL'ye dayanan kur yaklaşık 6 aydır yükseliyor. Yeni yılla birlikte dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Euro/TL kuru 32,76, Sterlin/TL kuruysa 38,06 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün açılışında önceki kapanışına göre 2,54 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 7733,72 puana indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

TCMB o dönemden bu yana faiz artırımlarına devam etti ve Aralık ayındaki son PPK toplantısında politika faizini yüzde 42,50'ye çıkardı.

Merkez Bankası 15 Aralık'ta, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımlamıştı.

Katılımcıların yıl sonu 2024 sonu için Dolar/TL kuru beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükselmişti.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ay başında Aralık'ta aylık enflasyonun yüzde 2,93 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64,77 olmuştu.

Bu, Türkiye'de son 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK'in 10 Ocak'ta açıkladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretimiyse Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,4 daraldı.