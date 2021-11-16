Dolar/TL rekor tazeledi

Dolar, ABD enflasyon verisi sonrasında Fed'in parasal sıkılaştırmanın dozunu artıracağına dair beklentilerle güçlenirken dolar/TL salı günü yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Yurtiçinde yoğun dış borç takvimi de dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Dolar/TL ’de psikolojik 10 seviyesinin aşılmasının ardından yükseliş sürüyor. Çoğu gelişen ülke para biriminin dolara karşı pozitif seyrettiği sabah saatlerinde lira dolara karşı yüzde 0,2 değer kaybederek negatif ayrışıyor.

Saat 10:21 itibarıyla dolar/TL gün içinyüzde 1 yükselişle 10,1615’ten alıcı buldu. Dünyada yüksek gelen ABD enflasyonu sonrası Fed’in parasal sıkılaştırmada dozu artıracağı beklentisi doları güçlendirirken yurtiçinde yoğun dış borç takvimi dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenirken kasımda ödenecek dış borç önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gevşeme adımlarına devam edeceği beklentisi de lirada zayıflık yaratan faktörler arasında yer alıyor.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, 1.173 seviyesini görerek son bir yılın zirvesini ulaştıktan sonra hafif gerileyerek salı günü 1.171 seviyesinde bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,59 seviyesinde.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 407 baz puan civarında bulunurken 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 19,5 civarında seyrediyor.

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16/11/2021 11:26