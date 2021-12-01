Dolar/TL TCMB'nin müdahalesi ile sert düştü

Türkye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklamasının ardından 13,95 seviyesine ulaşarak rekor kıran dolar/TL, TCMB'nin doğrudan döviz müdahalesi açıklaması sonrasında 12,50 seviyesinin altını görüp yeniden 13'ün üzerine tırmandı.

Bloomberg'in haberine göre: Dolar/TL Salı akşamı hızlı bir yükselişle 13,95’e kadar tırmanarak rekor tazeledikten sonra TCMB'nin doğrudan Döviz müdahalesi ile 12,50'nin altını görüp yeniden 13 seviyesinin üzerine tırmandı.

Euro/TL 15,2138 seviyelerinde iken Sterlin/TL ise 17,8667 liradan işlem görüyor

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi 509 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 civarında seyrediyor. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafta başından bu yana yüzde 0,4 düşüş kaydederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 6 baz puan civarında geriledi.

Hedge fonlar uzun dolar pozisyonlarını art arda dördüncü haftada da azalttı. Böylece Nisan'daki çıkışlardan sonra hedge fonların dolar pozisyonlarındaki en uzun çıkış serisi gerçekleşmiş oldu.

Emtia Vadeli İşlemler Takas Komisyonu’nun (CFTC) verilerine göre, hedge fonlar Ekim ayı sonundan beri uzun dolar pozisyonlarını üçte bir oranında düşürdüler. Yeni koronavirüs varyantının Fed’in faiz artırım takvimini erteleyebileceğine dair endişelerle fonların uzun dolar pozisyonlarını daha da azaltabileceği düşünülüyor.

Erdoğan: Seçime kadar faizin ciddi manada düştüğünü göreceğiz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, “Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.” dedi.

TRT yayınında konuşan Erdoğan “Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü ve bu kuru tetikleyen faizin düşüşüyle kurda da olumlu bir iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil” ifadelerini kullandı.

Faizin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığını ifade eden Erdoğan, yeni politikayla sıcak para çıkışıyla yükselen kur ve enflasyonun yeni faiz artışlarının getirdiği sarmala son verdiklerini belirtti. Erdoğan “Döviz manipülasyonlarıyla bizi zayıflatmak artık mümkün değildir.

Aslında zayıf değil, gayet iyi durumda ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma noktasına gelmiştir ve buradan geriye dönüş yoktur, biz buradan geriye dönmeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan 2021 büyümesinin ise yüzde 10’u bulacağını söyledi.

Altında Powell düşüşü

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımı azaltımına dair yorumlarıyla düşerken gram altın dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeledi.

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha hızlı bir varlık alımı azaltımının olabileceğine dair yorumlarıyla 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle dün 790 TL’ye ulaşarak rekor tazeledi.

Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

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01/12/2021 12:01