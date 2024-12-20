Dolar/TL yeni rekor seviyeye tırmandı

ABD seçimleri ile başlayan dolardaki küresel değer kazancı ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim beklentilerini düşürdüğü kararı ile kuvvetlenerek devam etti.

Dolardaki hareketi, benzer para birimlerine kıyasla daha sınırlı yansıtan dolar/TL'de gece illikit piyasada görülen yeni zirve 35,26 oldu. Kurda kısa süreliğine test edilen bu zirve ardından bu sabah ilk işlemler 35,15 seviyesinde geçti.

Aralık başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı yeni zirveye göre bu sabah itibarıyla yüzde 1,5'i aştı. Kasım ve aralık aylarında görülen bu harekete rağmen yıl başından beri bakıldığında TL'nin kaybı yüzde 16,2 ile sınırlı.

Eylül ve Ekim aylarında TL'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 ile son derece düşük gerçekleştikten sonra ABD seçiminin de gerçekleştiği kasımda yüzde 1'in üzerine çıkmıştı.

DOLAR ENDEKSİ FED BEKLENTİSİYLE YÜKSELİSİYOR

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin düşmesinin ardından küresel piyasalarda dolar iki yılın zirvesine yakın seyrediyor. Piyasalar, Fed'den 2025'te 40 baz puandan az faiz indirimi fiyatlıyor.

Dolar endeksi, ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentilerinden destek alarak haftayı yüzde 1,4 artıda kapamaya hazırlanıyor.

İÇERİDE ANA GÜNDEM TCMB'NİN GELECEK HAFTAKİ KARARI

İç gündemde bugün TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi aralık ayı piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bugün ayrıca aralık ayı tüketici güven endeksi ve kasım ayı merkezi yönetim borç stoku verisi takip edilecek.

TBMM'de ise bugün 2025 bütçesine ilişkin kanunun son aşaması olan Genel Kurul oylaması yapılacak.

İç piyasada faiz indirim döngüsüne önümüzdeki hafta başlaması beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık toplantısı ve buna yönelik beklentiler ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin tarihi büyüklükte bir faiz indirim döngüsüne dönüşmesi beklenen sürecin ilk adımını 150 ya da 250 baz puanla önümüzdeki hafta başlatması bekleniyor.

Enflasyonun beklenenden daha yavaş gerilemesi ilk indirimin miktarına ilişkin beklentilerde fikir ayrılıklarına neden olan ana etken. Bu farklılığa rağmen anketteki faiz indirim beklentilerinin önümüzdeki yıl devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Anket katılımcılarının medyan beklentisi, rekor sıkılaştırma sonrası sekiz aydır yüzde 50'de sabit tutulan politika faizinde, haftaya beklenen ilk gevşeme adımının ardından indirimlerin 2025 sonuna kadar 2 bin 150 baz puana ulaşacağı yönünde.

Bankacılara göre vadeli işlemler de benzer şekilde 2025 sonuna kadar 20 puan faiz indirim fiyatlıyor. Bu beklenti modern para politikası ve açık enflasyon rejimine geçildiği 2000'li yıllarından başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor.