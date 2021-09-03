Dolar/TL'de enflasyon etkisi

Dolar/TL, enflasyonun politika faizini geçerek yüzde 19,25 olarak gerçekleşmesi sonrasında 8,34 seviyesine kadar yükseldikten sonra hafif bir gerileme kaydetti.

Dolar/TL , piyasa beklentisinin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında yüzde 1’e yakın yükseliş kaydederek 8,34 seviyesine ulaştıktan sonra hafif geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 19,25 seviyesinde gerçekleşirken reel faizler de 1 senenin ardından yeniden negatif bölgeye geçti.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin tahmini ise aylık artışın yüzde 0,7; yıllık artışın ise yüzde 18,7 olacağı yönündeydi.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşmesini öngörmüştü. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 1,1 artış göstermesini; yıllık bazda ise 19,2 artmasını tahmin etmişti.

Enflasyon sonrası gözler TCMB’de

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etmiş, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti.

TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize ederek yüzde 12,2 olan enflasyon tahmini yüzde 14,1’e yükseltmişti.

TCMB Ağustos ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 19 seviyesinde tutmuş, karar metnindeki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edileceği mesajlarını da korumuştu.

Gelişen ülke para birimleri yükselişte

Ağustos ortasından bu yana gelişen ülke para birimlerinin genelinde bir yükseliş dalgası görülürken Türk lirası da gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en fazla değer kazanan beşinci para birimi oldu.

Türk lirası 20 Ağustos’tan bu yana istikrarlı bir yükselişle yüzde 2,62 değer kazanırken Güney Afrika randı yüzde 5,74 ile en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise aynı süre zarfında yüzde 1,1 civarında düşüş kaydetti.

Kaynak: bloomberght

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03/09/2021 12:09