Dolar/TL'de TCMB sonrası yeni rekor

Dolar/TL, gün içerisinde 10,50'ye kadar geriledikten sonra TCMB'nin politika faizini indirme kararıyla 10,9754 seviyesini görerek rekor tazeledi. TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirdi.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesinin ardından yükselerek 10,9754 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.

Türk lirası sene başından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybederken dolar kuru 7,40'tan 10,86'ya yükseldi. Dolar/TL 2021 yılında en düşük seviyeyi Mart ayında 6,89 ile görmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirdi. Metinde Para Politikası Kurulu'nun sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. ” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Ben faizi savunanla beraber olamam” diye konuştu ve “Faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor” diye ekledi.

Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, 1.175 seviyesine tırmanarak bir yılın zirvesinde bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,58 civarında seyrediyor.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 427 baz puan civarında bulunurken 10 yıllık tahvil yüzde 19,87 civarında.

Beklenti 100 baz puan indirim yönündeydi

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB’nin bu toplantıda 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 15 seviyesine getireceği yönünde olmuştu.

Yabancı kurumların beklentileri de bu yönde belirlenmişti.

Aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik’in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistleri bu toplantıda 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirtmişti. Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söylemişti.

Bloomberg HT yayınına katılan MUFG Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Ehsan Khoman da bu toplantıda 100 baz puanlık indirim beklediklerini açıklamıştı.

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18/11/2021 13:24