Dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi

Dolar/TL'deki hareketlilik takip edilmekte zorlanılacak seviyelere ulaştı.

Dolar geçen hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi sonrası 18 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Kur bu sabah 08.49'da 18.14/18.15 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde18.1, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 27.3 oldu. Faiz indirimleri nedeniyle TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Dolar/TL bu saatlerde 18.17 seviyesine çıkarak yeni rekora imza attı.

Gün içerisinde en yüksek 18.17 ile yılın yeni zirvesini kaydeden dolar şu dakikalarda 18.17'den işlem görüyor.

FAİZ ORANI YÜZDE 15.34'E İNDİRİLDİ

Öte yandan TCMB dün referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15.34'e düşürdü.

Referans oranda dün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde Eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

Bankacılar son adımların, bankaların mevcut bono portföylerinden getirilerdeki düşüş nedeniyle fayda sağlayacağına dikkat çektiler. Ancak bankacılar önümüzdeki dönemde Hazine'nin lokal bankalarca yüzde 80 enflasyonda yüzde 10'un hemen üzerindeki bu fonlamayı devam ettireceklerine, bunun uzun vadeli etkilerinin de "oldukça negatif" olabileceğine dikkat çektiler.

Bankacılar Hazine'nin önümüzdeki ay sabit kuponlu uzun vadeli tahvil ihalelerine de büyük ilgi bekliyor.

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26/08/2022 15:53