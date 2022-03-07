Dolmabahçe'de kazanan yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'le karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Müsabaka, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü Medipol Başakşehir'den geldi. 35. dakikada Trezeguet, takımını üstünlüğe taşıyan golü attı.

Beşiktaş'ın bu gole cevabı gecikmedi. Altı dakika sonra Güven Yalçın, siyah-beyazlı ekip adına skoru dengeledi.

İlk yarının son anlarında, 45+4. dakikada Okaka, turuncu-lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi.

Mücadelenin 54. dakikasında sahne alan Kenan Karaman skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 45'e yükseltirken, Medipol Başakşehir de 47 puana ulaştı.

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07/03/2022 21:41