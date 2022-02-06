Dolmabahçe'de sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, 90+7. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 37'ye, Fraport TAV Antalyaspor ise 25'e yükseltti.

Beşiktaş sahaya; Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi 11'iyle çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor ise maça; Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Antalyaspor'da Ruud Boffin, Veysel Sarı ve Güray Vural sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+6. dakikada dakikada gördüğü çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

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06/02/2022 20:11