Dolmacı ailesinin acı günü…

Lapta’nın sevilen insanlarından, Dolmacı ailesinin çınarı Emine Dolmacı hayatını kaybetti. Emine Dolmacı’nın vefatını oğlu Yücel Dolmacı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

97 yaşında hayata gözlerini yuman Emine Dolmacı keskin zekası ve geçmişi bir kitap gibi anlatması ile biliniyordu.

Emine Dolmacı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Yücel Dolmacı’nın annesinin vefatının ardından yaptığı açıklama şöyle:

Annem Emine Dolmacı.

Bugün vefat etmiştir.

97 yıllık bir ömür sona ermiştir.

Bir asıra yakın bir ömür içinde, köyde büyüyen bir kız çocuğu, beş kardeşin ikincisi, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan, anne ve babanın destekçisi.

Öğretmeni Fikriye hanımdan feyz alan, el becerileri kazanan ve genç kızlığa adım atan bir insan...

Babamla ikinci cihan savaşının zor koşullarında, 1945, yapılan evlilik, ve en büyükleri ben olmak üzere, beş çocuğu, ülkemizin dalgalı yaşantısı içinde büyüten bir anne...

İlkeli, prensip sahibi, dürüst , yardım sever, gerçek bir Atatürkçü ve örnek bir Kıbrıslı Türk kadını....

Bu 97 yıllık yaşantısında edindiği sağlık, ekonomik, sosyal birikimleri, öğütleri ile herkesle paylaşıp, nasihat eden bir bilge kişi...

1974 de "Üzerinde göz yaşı olan hiçbir mal ve eşyayı almayacaksınız" diyen bir kanaatkar vatandaşınız...

Son bir haftaya kadar, tanıdıklarını ismen hatırlayan, geçmişin olaylarını net bilen ve bildiği milli şiirleri, tek mısra atlamadan okuyan keskin bir zeka.

Bugün onu ebedi yolculuğuna gönderiyoruz…

Corana nedeniyle, cenazeye herkesin zorunlu hissedip, katılımını, beklemiyoruz.

Dini ritüelleri, kızları ve gelinleri yerine getirecektir.

Baş sağlığı dileyen herkese, ailem adına teşekkür ederim.

Ruhu şad olsun.

Eşi; Hüseyin Dolmacı, merhum.

Çocukları;

Yücel-Sezay Dolmacı

Fevziye-Kadir Sağdıç ' merhum

Hasan merhum,-Hülya Dolmacı

Feray-Ertan Hacımehmet

Mustafa-Sevilay Dolmacı

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05/02/2022 11:09