Dolmacı: Belediye başkanını Mesaryalı kadınlarımız belirleyecek

Mesarya Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Eylem Dolmacı Nalcıoğlu, "Mesarya'ya kadın eli değiyor" sloganı ile yola çıktığını belirterek belediyeciliğin bir büyütülmüş ev iradesi gibi olduğunu söyledi. Eylem Dolmacı, bir asgari ücretle evinin ekonomisini idare etmeyi başaran kadınların bir ekonomist gibi olduğunu vurguladı. Dolmacı, 25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde Mesarya Belediyesi başkanını Mesaryalı kadınların belirleyeceğine dikkat çekti.

Eylem Dolmacı'nın paylaşımınnı tamamı şöyle:

"MESARYA'YA KADIN ELİ DEĞİYOR"

Belediyecilik büyütülmüş bir ev idaresi gibidir. Bir asgari ücretle evinin ekonomisini idare etmeyi başaran kadınlar bir ekonomist gibidirler. Sosyal ve kültürel yaşamı aktif hale getiren yerel yönetimlerde kadın bakış açısının vereceği katkı da çok büyüktür. Bunun yanında sosyal ve kültürel alanlarda hizmeti alacak olan kesimin çoğunluğunu kadın ve gençler olduğunu düşünecek olursak Yerel Yönetimlerde Kadın Belediye Başkanları olmasının ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. KKTC kurulduğu günden bu yana ülkemizde tek bir kadın belediye Başkanı göreve gelmeyi başarabilmiştir. Bu da çok büyük bir eksikliktir bugün Mesarya Belediyesi hudutları içinde yaşayan kadınlar gönül rahatlığıyla konuşabilecekleri tüm sorunlarına çözüm bulabilecek kadın belediye başkanı istediklerini çok rahat bir şekilde ifade ediyorlar.

"MESARYA'YA KADIN ELİ DEĞİYOR" sloganıyla gerçekleştirmiş olduğumuz el basma ve imza atma etkinliğimize ait resimlerimizle birlikte Dünya Kadın Girişimciler gününde tüm kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesine, üretmiş olduğu ürünleri pazarlayabilmesine çalışma hayatına katılımının artırılmasına her zaman destek olacağımın sözünü veririm.

25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde Mesarya Belediyesi başkanını Mesaryalı kadınlarımız belirleyecektir.

#Canıgönüldenmesaryahizmet #yerelyönetimlerdekadın #Dünyakadıngirişimcilikgünü

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19/11/2022 14:05