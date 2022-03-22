Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçsi KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savundu, istasyonlara kilit vurma noktasına geldiklerini duyurdu.

Benzinciler Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Akaryakıt tedarikçisi KPET bayilerine yine yakıt vermiyor. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor. KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz. KKTC BENZİNCİLER BİRLİĞİ”

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22/03/2022 14:02