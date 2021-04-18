Dolunay erkekleri stresli ve uykusuz bırakıyor

İnsanların dolunaydan etkilendiği ile ilgili söylentiler henüz netlik kazanmasa da bilim dünyası bu konudaki araştırmalarına devam ediyor. Tunus ve Katar'daki araştırma merkezinde çalışan bilim insanları dolunayın beyin aktivitesinde ve kan kimyasında değişikliklere neden olabileceğini düşünüyor.

Son araştırmalarına göre de ay döngüsünün kandaki seks hormonu testosteron ve stres hormonu kortizol seviyelerini etkilediğini buldular.

Tam ve yeni aylarda erkeklerden alınan kan örneklerini kullanan çalışmanın yazarlarından İsmail Dergaa, “Çalışmamız, ay döngüsünün insanların hormonal ve hematolojik profilini etkilediğini ilk kez doğruluyor” dedi.

Alınan örnekler incelendiğinde; dolunayda uyku hormonu melatonin ve testosteron seviyelerinin daha düşük olduğu, vücudun yerleşik alarm sistemi olarak kabul edilen kortizol seviyelerinin ise bu zamanlarda daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

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18/04/2021 10:35