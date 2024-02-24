Dolunay Soysert'ten 'estetik' tepkisi: Yorum yapmak kimseye düşmez!

Estetik ve botoksa bakış açısı sorulan Dolunay Soysert, "Herkes istediğini yapsın. İnsanlar aynaya baktığında neyi güzel görmek istiyorlarsa yapabilirler. Oyuncu olarak öyle mutlu oluyorsa yapsınlar" dedi.

"BEN DE YAPTIRIYORUM"

50 yaşındaki oyuncu, "Herkes bu konuda fazla yorum yapıyor, kimseye düşmez. Ben de tatlı tatlı ve küçük küçük ihtiyacım duyduğumda yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.