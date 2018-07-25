Domagoj Vida, Liverpool'a anlaştı!

Dünya Kupası'ndaki performansıyla İngiliz kulüplerini peşine takan Domagoj Vida'dan ciddi bir gelir elde etmeyi isteyen Beşiktaş, transferde hedefini belirledi. Özellikle Liverpool'un çok istediği, West Ham United ve Everton kulüplerinin de pazarlık masasına oturmak için randevu talep ettiği Hırvat stoperin satışı için belirlenen rakam 25 milyon Euro (yaklaşık 143 milyon TL)… PSG'nin de almak için nabız yokladığı Vida'yı UEFA listesine dahil etmeyen Beşiktaş'ta oyuncunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda tatilde olan 29 yaşındaki futbolcu ise yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Aklı Premier Lig'de olan Vida, Liverpool ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

QUARESMA VE PEPE YOK!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda yarın B36 Torshavn'la karşılaşacak ve bugün Faroe'ye gidecek Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği takım kadrosuna ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vida'nın yanı sıra Pepe ve Quaresma'yı da almadı. Bu arada Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

(Sabah)