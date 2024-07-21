Domagoj Vida milli takıma veda etti

Kariyerini Yunanistan Ligi takımlarından AEK'te sürdüren Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktı.



Hırvatistan Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vida'nın milli takım kariyerini noktaladığını belirtildi.



Açıklamada, "Bugün Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda ediyor. Son 14 yıldaki katkılardından dolayı söyleyebileceğim tek şey, teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.



Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda 105 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almıştı.



Deneyimli stoper, 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi.

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