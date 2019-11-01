Domates yemek sperm kalitesini yüzde 50 artırıyor

Daily Mail’in haberine göre, Sheffield Üniversitesi’nin yaptığı çalışma çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere umut oldu. Yapılan çalışma domatesin ana bileşeninde bulunan ve domateslere parlak kırmızı rengini veren likopenin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu. 28 erkek üzerinde yapılan çalışmada likopen içeren takviyeden 3 ay boyunca her gün 2 tane alan erkeklerin sperm hareketlerinde hızlanma olduğu görüldü.

Çalışmada bir günde iki çorba kaşığı domates püresinin sperm kalitesini artırabileceği bulundu.

Androloji Profesörü Allan Pacey, çalışmanın sonunda tablet kullanan ve kullanmayanların sperm parametreleri arasındaki bu farkı gerçekten beklemediklerini açıkladı.

Domateslere kırmızı rengini veren likopenin kan basıncını düşürdüğü ve erkeklerin prostat kanseri riskini azalttığı da biliniyor.

Sonuçlar domates yemenin spermin şeklini, boyutunu ve yüzme yeteneğini geliştirdiğini ve bu da çocuk sahibi olamayan erkeklerin hamile kalma şansı verebileceğini gösteriyor.

01/11/2019 19:56