''Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak'' projesinin ikinci atölye çalışması tamamlandı

“Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak” projesinin Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü - Kıbrıs Tohum Bankası işbirliğindeki ikinci atölye çalışması yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından ‘Sivil Büyü Projesi’ kapsamında finanse edilen ve Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi tarafından yürütülen çalışma kapsamında yapılan ikinci atölye çalışmasına Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ali Tektan, Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, belediye çalışanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, İnisiyatif üyeleri, gönüllüler, öğretim görevlileri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup katıldı.

Tohum ekimi, permakültür kriterleri ve kompost yapımının irdelendiği ikinci atölye çalışmasında katılımcılar, Girne Gençlik Meclisi ‘Genç Bahçe’de yetişmiş tohumları ekim işlemini uygulama fırsatı buldu. Katılımcılara ektikleri tohumlar, çimlendirilmek üzere hediye edildi.

Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifinin halka ücretsiz olarak düzenlediği atölye çalışmaları kapsamındaki ekim çalışmaları ve bilgilendirici toplantılar, kasım ve aralık aylarında da Girne Belediye sınırları içinde, Girne Belediyesi’nin tahsis ettiği tarıma uygun nitelikli toprağa sahip arazide devam edecek.