Dominik Livakovic topu unuttu: Son 3 maçta sadece 2 kez yaşandı

Fenerbahçe son maçlardaki defansif performansıyla kaleci Dominik Livakovic'e fazla iş bırakmadı. Dominik Livakovic son 3 lig maçında kalesinde sadece 2 isabetli şut gördü.

Süper Lig lideri Fenerbahçe, ofansif istatistikler kadar son haftalarda defansif verilerde de sıra dışı sayılara ulaştı.



Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçta (Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor) kalesinde gol görmedi.

DOMINIK LIVAKOVIC'E FAZLA İŞ DÜŞMEDİ



Fenerbahçe söz konusu 3 maçta kalesini gole kapatmasının yanı sıra kalesine neredeyse isabetli şut dahi attırmadı. Fenerbahçe savunması, Dominik Livakovic'e fazla iş bırakmazken 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Sarı-Lacivertlilerin kalesine sadece 1 isabetli şut geldi.

Fenerbahçe 4-0 kazanılan Başakşehir maçında ise kalesine isabetli şut dahi attırmadı. Sarı-Lacivertliler son olarak dün akşam oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında da rakibini kendi yarı sahasına hapsetti.



Maçta ofansif ve defansif istatistiklerde sıra dışı seviyelere çıkan Fenerbahçe, 5-0 kazandığı müsabakada rakibine sadece 1 isabetli şut olanağı verdi.

SON 3 MAÇTA KALESİNDE 2 İSABETLİ ŞUT GÖRDÜ



Böylece Fenerbahçe ligde çıktığı son 3 maçta kalesinde toplam 2 isabetli şut görmüş oldu.



Dominik Livakovic, Fenerbahçe'yle çıktığı 5 maçın 3'ünde kalesini gole kaparken, 3 gole engel olamadı.