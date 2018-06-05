HABER KIBRIS

Dominik’te deprem şoku! Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı…

Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları da korkuttu. Depremle uyanan Survivor yarışmacıları büyük panik yaşadı.

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05/06/2018

Dominik’te deprem şoku! Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı…
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Ada konseyi sonrası barakalarında uyuyan Gönüllüler adada yaşanan deprem sonrası korku içinde uyandılar. Gönüllülerde 5.1 şiddetindeki deprem sonrası Hakan, Damla’nın yanına giderek ‘Sanki biri buradan tuttu burayı sallıyor’ dedi.  Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasını değerlendiren Damla, rakiplerinin toparlanma sinyali verdiğini söyledi.

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TAGS: Survivor, acun ılıcalı, haber, kıbrıs, Dominik, deprem
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