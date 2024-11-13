Domino’s Pizza, MC Palace Hotel’de Yeni Şubesiyle Hizmete Başlıyor!

Dünya markası Domino’s Pizza®, 16 Kasım Cumartesi günü saat 13:00-16:00 arasında gerçekleşecek olan büyük açılış etkinliğiyle MC Palace Hotel’deki yeni şubesinin kapılarını açıyor! Tüm halkımızı bu lezzet dolu etkinliğe davet ediyoruz. Açılış boyunca sunulacak ikramlar, Domino’s’un eşsiz tatlarıyla misafirlerimizi büyüleyecek.

Son bir yıl içinde pek çok yeniliği hayata geçiren Çatalköy’deki MC Palace Hotel, Domino’s Pizza ile iş birliği yaparak bir yeniliğe daha imza atıyor. Domino’s Pizza MC Palace Hotel şubesi, haftanın her günü saat 12:00 ile 22:00 arasında hizmet vererek misafirlerine lezzetli bir deneyim sunacak.

Lezzetli menülerimize ulaşmak için www.dominospizzanc.com adresini ziyaret edebilir, siparişlerinizi 444 36 64 numaralı hattımızdan veya WhatsApp üzerinden 0546 999 31 31 numarasından kolayca verebilirsiniz.

Domino’s Pizza® Hakkında

1960 yılında kurulan Domino’s Pizza, pizza teslimatında dünya lideridir ve paket serviste de güçlü bir iş hacmine sahiptir. Dünya çapında 90’den fazla ülkede 20.900 mağazasıyla, dünyadaki en büyük restoran markalarından biri olarak tanınmaktadır.

2014 yılında global perakende satışları 8,9 milyar doları aşmıştır. Teknoloji yeniliklerine verdiği önemle Domino’s, 2014 yılı sonunda ABD satışlarının yaklaşık %50’sini dijital kanallardan elde etmiş ve global dijital satışlarda yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir hız yakalamıştır. Domino’s, ABD akıllı telefon pazarının %95’ini kapsayan bir sipariş uygulama ağı sunmakta ve Twitter, pizza emojisiyle metin mesajı gibi yenilikçi sipariş platformlarıyla fark yaratmaktadır.