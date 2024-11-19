Domino’s Pizza®️, MC Palace Hotel’deki Şubesinde Hizmete Başladı!

Dünya markası Domino’s Pizza®️, Çatalköy’deki MC Palace Hotel bünyesindeki yeni şubesiyle hizmet vermeye başladı. Açılış etkinliği 16 Kasım Cumartesi günü saat 13:00-16:00 arasında büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe katılan misafirler, Domino’s’un eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Son bir yıl içinde pek çok yeniliği hayata geçiren MC Palace Hotel, Domino’s Pizza ile yaptığı iş birliğiyle misafirlerine farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. Domino’s Pizza MC Palace Hotel Şubesi, haftanın her günü 12:00-22:00 saatleri arasında hizmet vererek bölgedeki lezzet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Lezzetli menülerimize ulaşmak için www.dominospizzanc.com adresini ziyaret edebilir, siparişlerinizi 444 36 64 numaralı hattımızdan veya WhatsApp üzerinden 0546 999 31 31 numarasından kolayca verebilirsiniz.

Domino’s Pizza®️ Hakkında

1960 yılında kurulan Domino’s Pizza, pizza teslimatında dünya lideridir ve paket serviste de güçlü bir iş hacmine sahiptir. Dünya çapında 90’dan fazla ülkede 20.900 mağazasıyla, dünyadaki en büyük restoran markalarından biri olarak tanınmaktadır.

2014 yılında global perakende satışları 8,9 milyar doları aşmıştır. Teknoloji yeniliklerine verdiği önemle Domino’s, 2014 yılı sonunda ABD satışlarının yaklaşık %50’sini dijital kanallardan elde etmiş ve global dijital satışlarda yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir hız yakalamıştır. Domino’s, ABD akıllı telefon pazarının %95’ini kapsayan bir sipariş uygulama ağı sunmakta ve Twitter, pizza emojisiyle metin mesajı gibi yenilikçi sipariş platformlarıyla fark yaratmaktadır.