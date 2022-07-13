Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hastanın ölüm nedeni belirlendi

Domuz kalbi nakliyle adını tarihe yazdıran hastanın ölüm nedeni belli oldu. ABD'deki bilim insanları, David Bennett'in organ reddi değil kalp yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

57 yaşındaki Bennett, genetiği değiştirilmiş domuzun kalbini almadan önce 8 hafta boyunca makineye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmüştü. Hastanın kalp kriz geçmişi ve düzensiz kalp atışları yüzünden insan kalbi nakledilemiyordu.

Maryland Üniversitesi Hastanesi'nde 7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla domuz kalbi nakledildi. Naklin ardından Bennett yataktan çıkmayı, rehabilitasyona başlamayı ve ailesiyle vakit geçirmeyi başarmış, ancak iki ay sonra durumu kötüleşmiş ve 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Maryland Üniversitesi'nden doktorlarsa ölümü araştırmaya başlamıştı.

22 Haziran'da New England Journal of Medicine adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre Bennett'in vücudunun kalbi reddetmediği belirlendi.

Uzmanlar, "karmaşık bir dizi faktörün" kalp yetmezliğine neden olduğunu yazdı. Kalp yetmezliğinin, organ reddini ve enfeksiyonu önlemesi için verilen bir ilacın kaslara zarar vermesi sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Doktorlar, genetiği değiştirilmiş domuzun kalbinde sitomegalovirüs adlı virüsün olduğunu da doğruladı. Virüsü varlığı iki ay önce açıklanmıştı. Ancak bunun kalp yetmezliğinde rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor.

Hastanın nakilden sonra durumunun iyiye gittiğine işaret eden bilim insanları, başarılı olduklarını düşünüyor. Doktorlardan Muhammad M. Mohiuddin, "Hâlâ neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Tek bir cevabımız yok" dedi.

Bulgular sayesinde yeni bilgiler elde ettiklerini vurgulayan Mohiuddin, "İleride bazı uygulama ve tekniklerimizi değiştireceğiz" diye konuştu. Mohiuddin, sorunu tespit edebilselerdi hastanın "hastaneden yürüyüp çıkabileceğini" de sözlerine ekledi.

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13/07/2022 20:57