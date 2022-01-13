Domuzdan alınan beyin hücreleri ile deniz aslanın epilepsisi tedavi edildi: Sırada insanlar var

Dünya genelinde 50 milyondan fazla insan epilepsiden muzdarip durumda. Bu kapsamda ABD'li uzmanlar insanlardaki hasarlı beyin dokusunun tedavisinde dönüm noktası oluşturabilecek bir tedavi yöntemi deniz aslanına uyguladı. Cronutt adlı hayvanın beynine, yaklaşık 200 bin adet sağlıklı domuz beyin hücresi nakledildi. Tedavinin bir yıl ardından deniz aslanın iyi durumda olduğu ve artık epilepsi nöbeti geçirmediği aktarıldı. Şu anda domuzların beyin hücrelerini insanlara nakletmek için çalışan uzmanlar, bu yöntemle insanlarda mucizeler gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD’li uzmanlar, Cronutt adlı bir deniz aslanına, epilepsisini iyileştiren çığır açan bir operasyon sayesinde ikinci bir yaşam olanağı tanıdı. Bir domuzdan alınan beyin hücreleri Cronutt’un aktarıldı.

Bununla birlikte Cronutt, 2017 yılında hayvanın nöbet geçirmesine neden olan zehirli alglerin neden olduğu beyin hasarı nedeniyle, California eyaletinde yer alan San Luis Obispo ilçesinde karaya oturmuş halde bulundu.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

2020'de cerrahlar, sağlıklı domuz beyin hücrelerini Cornutt'un beynine nakleden deneysel bir tedavi uyguladı. Ameliyattan bir yıldan fazla bir süre sonra, San Francisco California Üniversitesi'nden bir sinirbilimci olan Scott Baraban, Cronnutt'un artık epilepsi nöbeti geçirmediğini, iştahını geri kazandığını ve normal kilosuna geri döndüğünü söyledi.

EPİLEPSİ NEDİR?

Diğer taraftan, epilepsi dünya genelinde 50 milyondan fazla insanı etkiliyor. Bilim insanları şimdi aynı tedaviyi insanlar üzerinde uygulamak için çalışıyor.

Epilepsi, bazen bilinç kaybı bağırsak veya mesane fonksiyonu bozuklarının eşlik ettiği tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkan kronik bir beyin hastalığına deniliyor. Epilepsi nöbetleri, bir grup beyin hücresindeki aşırı elektrik boşalmasının bir sonucu olarak görülüyor. Nöbetler, kısa süreli dikkat dağınıklığından uzun süreli kas kasılmalara kadar değişiklik gösteriyor.

Epilepsi genel olarak yaşlılarda teşhis edilmesine rağmen, genetik anormallikler, önceki beyin enfeksiyonları, doğum öncesi yaralanmalar veya gelişimsel bozukluklar hastalığın çok erken yaşlarda görülmeye başlamasına neden olabiliyor.

İNSANLARDA MUCİZELER GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Cronutt’un başarılı operasyonu hakkında National Geographic’e konuşan Utah Üniversitesi'nden farmakoloji ve toksikoloji profesörü Karen Wilcox “Bu çok umut verici bir yaklaşım. İlaç tedavisiyle umut verici sonuçlar görmeyenler insanlar için domuz beyinlerinden hücre nakli mucizeler gerçekleştirebilir” dedi.

Cronutt'un durumunda, deniz aslan, zehirli alg ile kirlenmiş kabuklu deniz hayvanlarını yedikten sonra domoik asit zehirlenmesinden muzdaripti. 6 Ekim 2020'de 18 veteriner, araştırmacı ve beyin cerrahından oluşan bir ekip, operasyondan önce California’daki bir veteriner kliniğinin önünde toplandı.

Baraban ve ekibi, daha önce domuzdan beyin hücreleri naklini fareler üzerinde denemiş ve başarılı olmuştu. Ancak, bu büyüklükteki bir hayvan üzerinde daha önce çalışmamışlardı.

Cronutt'un nöbetlerini ilk olarak, hafıza ve öğrenmede rol oynayan karmaşık bir beyin yapısı olan hipokampusta ortaya çıktığı görüldü. Bilim insanarı bu bölgenin yaralı ve küçülmüş olduğunu tespit etti.

200 BİN DOMUZ BEYİN HÜCRESİ ENJEKTE EDİLDİ

Uzmanlar, daha sonra Cronutt'un sol hipokampuusune her biri yaklaşık 50 bin domuz beyin hücresinden oluşan dört enjeksiyon yaptı. Beş saat sonra, Cronutt anesteziden çıktı.Deniz aslanı, ameliyat olduğu hafta 11 nöbet geçirdi. a California, Vallejo'daki Six Flags Discovery Kingdom'daki bakıcıları ardından Cronutt’un tek bir nöbet geçirmediğini söyledi.

DOMUZDAN İNSANA KALP NAKLİ YAPILDI

Öte yandan, bir insana domuz beyin hücresi nakli aylar, hatta yıllar sürebilirken, bir domuz kalbinin bir insana nakli geçtiğimiz günlerde sadece saatte gerçekleştirildi. ABD'de yer alan Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbi bir insana nakletmeyi başardı. 57 yaşındaki David Bennett adlı hastanın iyi durumda olduğunu ve kendini kendine nefes almaya başladığını belirten doktorlar, operasyon sayesinde dünyada uygun organın bulunmasını bekleyen binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini söyledi.

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13/01/2022 10:54