Domuzdan kalp nakli Diyanet gündeminde

Domuzdan insana kalp naklinin İslam'a göre caiz olup olmadığı merak edilirken, gözler Diyanet'e çevrildi.

Başkanlığa bağlı fetva makamı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyu gündemine aldığı öğrenilirken, Kurul daha önce "Domuz kalp kapağının insan kalbine takılması caiz midir?" sorusu ile ilgili şu fetvayı vermişti:"Hayati öneme sahip bir tedavinin helal olan nesnelerle yapılabilme imkânı bulunmadığı hâllerde (zaruret gereği), tedavide haram olan nesnelerden de yararlanılabilir. Bu itibarla, kalp kapakçığının değişmesi zorunlu olan bir hastanın tedavisinde, helâl yollarla bir alternatif bulunmaması ya da bulunan diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde, domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur."

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15/01/2022 11:55