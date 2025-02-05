Donald Trump: Gazze'yi devralacağız!

Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söyledi. Trump, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin burada kalmaları durumunda öleceklerini öne sürerek "Gazze'deki Filistinliler, Ürdün ve Mısır'ın ötesinde diğer ülkelere de gidebilir" dedi. Suudi Arabistan Trump'ın sözleri ardından "İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistin ile ilgili duruşumuz müzakere edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Trump, kendisinin de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Orta Doğu'da barış istediğini bunun için Gazze krizinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." yorumunu yaptı.

ABD'nin Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum" diyen Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması ve orayı "geliştirmesi" fikrini konuştuğu herkesin sevdiğini, bu şekilde orada binlerce kişiye istihdam yaratacaklarını öne sürdü.

Trump, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinden sonra orasıyla ilgili ne hayal ettiği yönündeki soruya yanıt verirken, Gazze Şeridi'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söyledi.

Donald Trump, "Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getireceksiniz. Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak. Tarihten ders almak zorundasınız. Tarihin tekerrür etmeye devam etmesine izin veremeyiz. Olağanüstü olabilecek bir şey yapmak için elimizde bir fırsat var." diye konuştu.

"ORASI İNSANLARIN YAŞAYABİLECEĞİ BİR YER DEĞİL"

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini savunan Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini belirten ABD Başkanı, Filistinlilere uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." yorumunu yaptı.

Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ateşkeste Joe Biden'ın mı yoksa Donald Trump'ın mı daha etkili olduğu yönündeki soruya, "Başkan Trump" diye yanıt verdi.

"İSRAİL VE GAZZE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Orta Doğu'yu ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya ise Trump, "İsrail'i çok seviyorum. Orayı ziyaret edeceğim, Gazze'yi de ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğim. Orta Doğu'daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim. Orta Doğu inanılmaz bir yer, çok canlı, bu yüzden gerçekten güzel yerlerden biri ve harika insanları var." yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Trump'ın Netanyahu ile ortak basın toplantısında Gazze hakkındaki planını açıklamasından sonra Suudi Arabistan, "İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistin ile ilgili duruşumuz müzakere edilemez" açıklaması yaptı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" ifadesini kullandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddetti. Hamas'tan yapılan açıklamada "Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri Ortadoğu'da kaos yaratmak için reçete niteliğinde" ifadeleri kullanıldı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Trump'ın açıklamasına Telegram üzerinden sert tepki göstererek "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceklerini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını iddia ederek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." demişti.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yinelemişti.