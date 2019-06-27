Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü

Komedyenler, insanların meraklı bakışları arasında kol kola yürüdü.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

Diğer yandan zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması da bekleniyor