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Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un dublörleri G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'nın Osaka kentinde kol kola yürüdü.

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27/06/2019

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Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü

Komedyenler, insanların meraklı bakışları arasında kol kola yürüdü.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek. 

Diğer yandan zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması da bekleniyor

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TAGS: trump, osaka, haber, kıbrıs, sokak, kol,
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