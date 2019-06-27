Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un dublörleri G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'nın Osaka kentinde kol kola yürüdü.
27/06/2019
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Komedyenler, insanların meraklı bakışları arasında kol kola yürüdü.
G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.
Diğer yandan zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması da bekleniyor