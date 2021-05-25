Donald Trump'tan UFO açıklaması

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, UFO tartışmalarına ilişkin suskunluğunu bozdu.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Dan Bongino'nun yeni radyo şovu sırasında Pentagon'un raporuna ilişkin UFO'nun varlığı hakkında sorulan soruya "gördüklerine inanan" biri olduğunu söyledi.

Trump sunucuya, "Gördüğüne inanan biriyim, ama dışarıda bununla ilgilenen pek çok insan var. Bu kadarını anlayabiliyorum: Bu doğru mu efendim?" dedi.

Pentagon, Haziran ayında ABD Kongresi'ne UFO hakkında yayımladığı raporu sunmaya hazırlanıyor. Rapor, tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü tarafından derlendi.

Trump, "Ben pek inanan biri değilim, ama bazı insanlar öyle, bu yüzden onların hayallerini veya korkularını incitmek istemiyorum. Bazen korkular, düşlerden daha çok olabilir" dedi.

TARTIŞMAYA OBAMA DA KATILMIŞTI

ABD Eski Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili yaptığı açıklamada, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini söylemişti. Obama, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" ifadelerine yer vermişti.

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 17:46