Donald Tusk'ın Trump'a 'silah' doğrulttuğu fotoğraf tartışma yarattı

Avrupa Birliği Konseyi Eski Başkanı Donald Tusk'ın 2018 yılında düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile aynı karede yer aldığı fotoğraf, Twitter'da @donaldtuskEPP adlı onaylanmamış bir hesaptan paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Dönemsel türbülanslar olsa da transatlantik dostluğu devam etmeli" notu ile paylaşılan fotoğrafın Donald Tusk'ın gerçek hesabından yayınlandığını sandı. Donald Tusk daha sonra kendi Twitter hesabında paylaşımı RT'ledi.

Avrupa'daki en büyük uluslararası siyasi parti Avrupa Halk Partisi EEP'nin lideri ve Avrupa Birliği Konseyi Eski Başkanı Donald Tusk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sırtına iki parmağını silaha benzer biçimde doğrulttuğu bir görüntü, "Dönemsel türbülanslar olsa da transatlantik dostluğu devam etmeli" notu ile witter'da @donaldtuskEPP adlı onaylanmamış bir hesaptan paylaşıldı.

Fotoğrafla beraber paylaşılan yazı akıllara geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran, birliğe üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları getirdi.

Görüntünün paylaşıldığı onaylanmamış hesabı çok sayıda kişi Donald Tusk'ın gerçek hesabından paylaşıldığını düşündü. Çok geçmeden fotoğrafın geçtiğimiz yıl Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde çekildiği anlaşıldı.

Sosyal medyada büyüyen tartışmalar sayesinde fotoğraftan haberdar olan Donald Tusk kendi Twitter hesabında paylaşımı RT'ledi.

Söz konusu paylaşıma Trump'ın vereceği tepki merak konusu oldu.

Donald Tusk ve Donald Trump daha önce Avrupa Birliği'nin dış politikası konusundaki görüş ayrılıkları sebebiyle dolaylı şekilde anlaşmazlık yaşamıştı.

Tusk ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor." demişti.

06/12/2019 10:11