Donbas'ta bir Ukrayna askeri daha öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, ayrılıkçılar, gece yarısından 07.00'ye kadar 8 kez ateşkes ihlali yaptı.

Donbas'ta ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinin, konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon yüksek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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22/04/2021 14:57