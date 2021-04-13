Donbas'ta tansiyon yüksek: 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir asker öldü ve 2 asker yaralandı.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olay çıkma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyerek ABD'yi Rusya ve Kırım'dan uzak durması konusunda uyardı.

Moskova'dan ABD'ye uyarı: Rusya ve Kırım'dan uzak dur

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

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13/04/2021 11:49