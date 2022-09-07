Doncic'ten tarihi performans

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Fransa'yı 88-82 yenen Slovenya'nın yıldızı Luka Doncic, mücadelede 47 sayı kaydetti. Doncic, bu performansıyla bir maçta en fazla skor üreten ikinci sporcu olarak turnuva tarihine geçti.

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) B Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi. Slovenya, rakibini 88-82 mağlup etti.

Slovenya'da 47 sayıyla takımını sırtlayan Luka Doncic, turnuva tarihinin bir maçta en fazla skor üreten ikinci sporcusu olarak tarihe geçti. Rekor, 1957 yılında bir maçta 63 sayı atan Belçikalı Eddy Terrace'a ait.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan 23 yaşındaki Doncic, 47 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

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07/09/2022 23:17