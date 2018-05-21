Dondurma sevenler dikkat

Uzmanlar özellikle sıcak havalarda sıkça tüketilen dondurma konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında sıkça tüketilen dondurma konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar dondurma sevenlere çeşitli önerilerde bulundu. Tekirdağ'da Özel Diyetisyen Hilal Mercan, yaptığı açıklamada vatandaşlar dondurma alırken dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Eskiden dondurma yazın tüketilir gibi bir yargı söz konusuydu ancak şimdi yaz kış tüketilebilir bir tatlı haline geldi. Tabii ki bu durumun olumlu ve olumsuz yönleri de vardır. Bunlardan ilki dondurma çeşidi arttıkça içerisine giren maddelerde tehlike artmaktadır, çeşitliği artırmak, farklı farklı tatlar oluşturmak için dondurma amacından uzaklaşıp masum bir tatlı durumundan çıkıp kalori patlaması yaşamaktadır. Dışı çikolata kaplı içi krema olanlar, içerisinde meyve konsatresi olup tamamen buz şeklinde olanlar gibi birçok alternatif üretilmektedir. Bu da herkesin ilgisini çekmekte ve dondurma masum bir tatlıdır mantığıyla günde 2-3 defa yenmektedir, ancak hazır ambalajlı olarak tüketilmekte olan dondurmalar dışı güzeldir çünkü çikolatadır, külahı güzeldir çünkü onun da içinde çikolata vardır, üzerinde gördüğümüz veya içinde gördüğümüz kısmı da kremasıdır. Gerçek dondurma süt, salep ve şekerden oluşmaktadır ve sütlü tatlıdır. İçerisine gerçek meyve konulabilir, bu da meyveli dondurma olacaktır. Sade sütlü dondurmanın kalorisi diğer kakaolu, karamelli gibi çeşitlerine göre kalorisi daha düşüktür. Üzerine eklenen çikolata sosu veya fıstık, fındıkta kalorisi artırmaktadır. Gözden kaçan en büyük yanlış külahıdır. Çok fazla göze görünmez ancak 1 dilim ekmeğe eşdeğer gelmektedir. Günümüzde çeşit çeşit dondurmalar üretilmektedir. Ama 'sade dondurma', dünyada en fazla üretilen çeşit unvanını hala korumaktadır" dedi.

KİLO KONTROLÜNE ÖNEM VERİYORSANIZ LİGHT ÜRETİLEN DONDURMALARI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Dondurmanın besin değeri yüksek bir tatlı olduğunu da dile getiren Mercan, "Süt ve süt ürünleri grubunda yer alan dondurma, içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E grubu vitaminleri ve kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller ile yeterli ve dengeli beslenme düzeninde hem çocuklar hem de büyükler için iyi bir alternatiftir. Diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyici bir seçimdir. Dondurmanın kalori değerini, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşüktür. 100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerir. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kaloridir. Eğer kilo kontrolüne çok önem veriyorsanız light olarak üretilen dondurmaları tercih edebilirsiniz. Fakat nasıl olsa light dondurma tüketiyorum diye, üstüne karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları eklettirirseniz masum gözüken dondurmanızın kalorisi artacaktır" şeklinde konuştu.



SÜT İÇERİĞİ NEDENİYLE ÇOCUĞUN BÜYÜME VE GELİŞİMİNE DE DESTEK OLMAKTADIR

"Dondurma özellikle çocuklar için de önemli bir besin kaynağıdır" diyen Mercan, "Yoğun süt içeriği nedeniyle çocuğun büyüme ve gelişimine de destek olmaktadır. Dondurma, süt ile kıyaslandığında; karbonhidrat, yağ, protein ve enerji bakımından sütten daha zengindir. Bu nedenle çocukların yaz aylarında kalsiyum gereksinmelerini dondurma ile karşılamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Mercan sözlerini şöyle noktaladı:

"Dondurma tüketilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ise dondurmanın sağlık ve hijyen kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmamasıdır. Süt mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortamdır. Kolay bozulur ve sağlık için tehlikeli bir duruma gelir. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya saklanmamış dondurmalarda mikrop, bakteri riski doğabilmektedir. Ayrıca güvenilir olmayan yerlerden veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara da dikkatli yaklaşılmalıdır."