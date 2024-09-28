Dondurucu içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs tutuklandı

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28/09/2024

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Dondurucu içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs tutuklandı

 Limasol’da dondurucu içinde farklı türde uyuşturucu sakladığı tespit edilen 27 yaşındaki şahsın tutuklandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren narkotik polisinin, Perşembe akşamı bahse konu şahsın evine baskın düzenlediğini ve evdeki dondurucunun içinde 225 gram hintkeneviri, 30 gram kokain ve 30 gram farklı türlerde uyuşturucu ile iki cep telefonu ve 500 euro nakit para tespit ettiğini yazdı.

Haberde, bahse konu şahsın başkalarına da uyuşturucu sattığının belirlendiği ve üzerinde yapılan aramada az miktarda kokain bulunduğu ifade edildi.

28/09/2024 12:51
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TAGS: haber, kıbrıs
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