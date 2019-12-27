Döne Şah hayatını kaybetti

Yenişehir’de bulunan Deniz Plaza’nın 4. katından düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki Döne Özer Şah hayatını kaybetti.

Lefkoşa'da bugün saat 11.00 sıralarında, çalıştığı iş yerinin 4. katından aşağıya düşerek yaralanan Döne Şah (K-40) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27/12/2019 13:30