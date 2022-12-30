Döner Alman sosisini geçti

Almanya’da yapılan bir anket, ülkedeki mutfak kültürü ve damak tadındaki değişimi gözler önüne serdi. Ankete göre Almanların en sevdiği fast food yiyeceği döner oldu. Döner, Almanların bir klasiği olan körili sosisi bile geride bıraktı.

2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’ya başlayan işçi göçü, ülkenin ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynarken, sosyal yaşamı da zaman içerisinde değiştirdi. Göçün bugün Almanya üzerindeki en görünür etkisi ise mutfak kültürü ve damak tadında yaşanıyor. Alman Haber Ajansı adına kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankete göre, ülkede en sevilen fast food ürünü döner oldu. Döner, Almanların klasiği körili sosisi (currywurst) bile geride bıraktı. Yapılan ankete katılanların yüzde 45’i döneri tercih ettiğini belirtirken, körili sosis diyenlerin oranı ise yüzde 37 oldu. Her ikisini de tercih etmeyenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı.

KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN İLK TERCİHİ

Ankette erkek ve kadınların tercihleri ayrı ayrı soruldu. Ankete katılan kadınların yüzde 47’si fast food’da ilk olarak döneri tercih ederken, yüzde 30’u Alman sosisini tercih ettiklerini söyledi. Erkeklerin ilk tercihi yüzde 43’le körili Sosis olurken, Döner yüzde 42 ile ikinci sırada yer aldı. Gençlerde ise döner açık ara önde çıktı. Ankete katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 57’sı döneri, sadece yüzde 21’i ise körili sosisi yemeyi tercih ettiklerini belirtti.

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30/12/2022 12:18