Donetsk’te, Rus askerlerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 16 kişi öldü
Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk’te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
07/12/2022
Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk’te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, Donetsk bölgesinde Şahtörsk-Torez yolunda kamyon ile Rus askerlerini taşıyan minibüs çarpıştı.
Kazada, kamyon şoförü dahil 16 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle, Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle birlikte yasa dışı ilhak edilmişti.