Dönmez: Akıncı’nın yaptığı ortak komite teklifini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hidrokarbon konusunda 3 seçenek bulunduğunu kaydetti ve bunları “tek yanlı kazı çalışması yapılmaması, ortak bir komite kurup birlikte hareket etme ve bugün olduğun gibi karşılıklı kazılar yapma olarak sıraladı.

Kıbrıs Türk tarafının tavırlarının Rum tarafına bağlı olarak geliştiğini ifade eden Akıncı, kimsenin kendilerini suçlamaması gerektiğini, şu an bu konunun Rum tarafının istediği şekilde olduğunu belirtti.

Akıncı, “Ortaklaşma yok, moratoryum yok. O zaman herkes kendi yolunda gidecektir, akıl yolunda buluşmak herkese daha yararlı bir ortamı yaratmaya adaydır, 9 Ağustos’da yine bu ortak akıl yolunda buluşmayı önereceğim, umarım yeterli karşılığı bulur” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Akıncı’nın Rum Yönetimi’ne yaptığı “doğal kaynaklarının kurulacak ortak komite tarafından değerlendirilmesi” yönündeki teklifini desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye gelen Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:30’da gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Ömer Gökçekuş ile Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı & Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.



DÖNMEZ: “TEKNİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Ziyarette konuşan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC’deki enerji konusunda öteden beri devam eden temasları olduğunu kaydetti ve arz güvenliğine katkı sağlamak bağlamında KKTC’yle hem teknik hem de ekonomik işbirliklerinin artarak devam ettiğini söyledi.



Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın KKTC’de aldığı petrol ve doğalgaz arama ruhsatı ile ilgili konuları da ziyaretleri boyunca konuşma fırsatları olacağını ifade etti ve Yavuz sondaj Gemisi’ne bir ziyarette bulunup oradaki çalışmaları yakından değerlendireceklerini söyledi.

AKINCI’NIN TEKLİFİNE DESTEK

KKTC’de yaşayan soydaşlarının hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanında olduklarını hem Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hem de KKTC’li bakanlara aktardıklarını dile getiren Dönmez, Rum Yönetimi’nin adanın tek hakimi ve tek yöneticisi olarak kendisini görmesini ve tek taraflı adımlarını kabul etmediklerini söyledi ve bu kapsamda Akıncı’nın yaptığı “doğal kaynaklarının kurulacak ortak komite tarafından değerlendirilmesi” yönündeki teklifini desteklediklerini belirtti.

Doğal kaynakların çatışmanın değil, barışın ve adanın refahına katkı sağlayacak bir etken olduğunu düşündüklerini kaydeden Dönmez, ihtiyaç halinde ve arzu edildiğinde sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını da ifade etti.

AKINCI: “COĞRAFYAYI DEĞİŞEMEYİZ AMA BU KÖTÜ GİDİŞİ DEĞİŞEBİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları konusunu barışa huzura hizmet eden bir araç olarak değerlendirmek gerektiğinin altını defalarca çizdiğini hatırlattı ve Dönmez’in de bunu vurgulamasından ve barış mesajlarını gözlemlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Petrol yatakları konusunun tarih boyunca bölgede ve özellikle Ortadoğu’da hep toplumları ayıran savaşlara vesile olan unsurlar olduğunu kaydeden Akıncı, “Bu kötü talih bölge halklarının kaderi değildir, coğrafyayı değişemeyiz ama bu kötü gidişi değişebiliriz, yeniden tanımlayabiliriz” dedi.

Hem Kıbrıslı Türkler ve Rumlar hem de Türkiye ile Yunanistan’ın, yeni barışçıl ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler tesis etmesinin mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun yolunun diyalogdan, ortak komitelerin kurulmasından, işbirliği ve yararın tüm taraflara getireceği yararın idrakinden geçtiğini dile getirdi.

“KONUYA BİR DAHA BAKMA İHTİYACI DUYMALARINI TEMENNİ EDERİM”

Rum tarafının, 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme sonrasında konuya bir daha bakma ihtiyacı duymasını temenni etiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yabancı diplomatların da bu öneriyi çok yerinde ve kolay öldürülemeyecek bir öneri olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Akıncı, “Umarım böyle olur, Biz Türkiye ile bu akılcı yolu yürümeye davam edeceğiz, ama herkes de şunu bilecek ortaklaşma fikrine Rum tarafı inat ve ısrarla yanaşmayacaksa ve kendi yolunu yürüyecekse bizlere de kendi yolumuzu yürümekten başa alternatif bırakmadıklarının da bilincinde olacaklar” diye konuştu.

HİDROKARBON KONUSUNDA 3 SEÇENEK

Bu olaya baktığı zaman 3 seçenek gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, 2015 yılında müzakereye başlarken Rum Lidere ‘Hidrokarbon meselesi geçmişte müzakerelerin sonlanmasına sebep olmuştu; Barbaros Hayrettin geldi diye müzakere masasını terk eden siz oldunuz. Müzakere süreci başlıyor yine mi bu tek yanlı çalışmalar devam edecek” dediğini ve “Hayır, bu yönde herhangi bir girişimimiz olmayacak, en azından görünür gelecekte” yanıtı aldığını anlattı.

Akıncı şöyle konuştu:

“Böylelikle yeniden görüşmeler başladı. İlk 1-2 yılda iyi mesafe de alındı ve 2017 yılıyla birlikte yeniden lisanslar kazılar gündeme geldi, burada birinci seçenek verilen söze sadık kalmak, bu olursa bir moratoryum üzerinde uzlaşılır ve taraflar bundan imtina eder ama tek yanlı harekete devam edilirse geriye iki şık kalır birincisi ortak bir komite kurup birlikte hareket edebileceğimizi göstermek ve bunun nimetlerinden ortaklaşa yararlanmanın yıllarını bulmak, bu da olmuyorsa geriye kalan 3. alternatif bugün olandır. Siz araştırma yapıyorsanız bir de yaparız, siz kazıyorsanız biz de kazmak durumundayız”.

Kıbrıs Türk tarafının tavırlarının Rum tarafına bağlı olarak gelişen tavırlar olduğunu kaydeden Akıncı, “Bizi kimsenin suçlayabileceği bir nokta olmaması gerekir, kendilerine bu opsiyonları yıllardan beri tanıdık, verdik, şu anda bulunduğumuz durum biraz da onların istediği şekilde oluyor, ortaklaşma yok, moratoryum yok o zaman herkes kendi yolunda gidecektir, akıl yolunda buluşmak herkese daha yararlı bir ortamı yaratmaya adaydır, bir araya geldiğimizde 9 Ağustos’ta yine bu ortak akıl yolunda buluşmayı önereceğim, bu bölgede dostluğun barışın tüm toplumlara getireceği faydadan bahsedeceğim, umarım yeterli karşılığı bulur. Dostluktan barıştan özellikle Türkiye gibi büyük bir devletin dostluğundan Kıbrıslı Rumlar’ın da Yunanistan’ın da kazanacağı çok şey olduğuna inanıyorum” dedi.