Dönmez, Türkiye için Kıbrıs'ın önemine değindi

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz, Kıbrıs'ta yaşayanlarla sadece 1974'te tanışmış değiliz, akrabalığımız ve hukukumuz 1571'e kadar gidiyor." dedi.

Dün KKTC’de temaslarda bulunan Bakan Dönmez, öğleden sonra Değirmenlik köyündeki Camialtı Mahallesi Muhtarlığı önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildiğini, ardından Bakan Taçoy ile Başbakan Tatar'ın da yer aldığı bir değerlendirme toplantısına katıldığını söyledi.

Kıbrıs'ın Türkiye için önemine değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Biz, Kıbrıs'ta yaşayanlarla sadece 1974'te tanışmış değiliz, akrabalığımız ve hukukumuz 1571'e kadar gidiyor. Siz üzüldüğünüzde biz üzülüyoruz, siz sevindiğinizde biz de mutlu oluyoruz. Ortak tasa, kıvanç ve gelecek bizi birleştiriyor. Bugüne kadar biz sizin yanınızda olduk, endişe etmeyin bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hakkınızı, hukukunuzu ve menfaatlerinizi sonuna kadar savunmaya kararlıyız."

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de doğal kaynakların paylaşımıyla ilgili tartışmaların devam ettiğinin altını çizerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adeta adanın tek hâkimi kendisiymiş gibi davrandığını söyledi.

Doğu Akdeniz'in artık bir milli mesele haline geldiğini vurgulayan Dönmez, bunun sadece KKTC açısından değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 80 milyonu aşkın vatandaş tarafından da milli mesele olarak görüldüğünü bildirdi.

Barışın kolay kazanılmadığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Barışı ve huzur ortamını sürdürmek de en az o kadar zor. Bu topraklarda yaşayan soydaşlarımız barışın hâkim olması için birçok mücadele verdi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah bu toplum bir daha o günleri yaşamaz. Onun için bizim bilinçli olmamız lazım, birlik ve beraberliğimizi bozmadan bu ortak vizyona hep birlikte yürümek durumundayız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan akrabalarınız ve soydaşlarınız olarak bu kutsal yürüyüşünüzde yine arkanızda olacağız. Sizin de bizim dert, tasa ve vizyonumuzla birlikte aynı amaca inandığınıza yürekten inanıyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın inşallah."