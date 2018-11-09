Dönmez: Türkiye ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’deki yaklaşımına işaret eden Bakan Dönmez, Kıbrıs’ta itilaflı bir durum olduğunu ve kıyıdaş ülkelerin oturup bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Türkiye Enerji Bakanı Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarının ihlal edildiği ve yok sayıldığını ifade ederek, “hakça ve adilane bir şekilde paylaşım öngörmeyen bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar da Kıbrıs Rum kesiminin tavrı maalesef bu oldu” dedi.

Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını yok sayan girişimleri olduğunu kaydeden Dönmez, “her defasında onları uyardık. Hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını her platformda sonuna kadar savunacağımızı hep söyledik. Hem bizim hem de Kıbrıs Türk tarafının haklarını kimse ihlal edemez” şeklinde konuştu.