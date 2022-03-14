Dönmez: Türkiye'nin doğal gaz tedarik problemi yok

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İsrail ziyaretinin tarihi konusunda "Nisan gibi" ifadesini kullanan Dönmez, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya nakli konusunda en ekonomik güzergahın Türkiye olduğunu vurgulayarak, "500-600 km’lik bir hat gerekiyor. Bizim topraklarımızda mevcut hatlarımız var. Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. İlerde daha yüksek miktarın taşınması gündeme gelirse ilave boru hatları yapmak da gerekebilir. İlk etapta gelecek gazı yurt içinde yapabiliriz. Swap da kullanılabilir. 10 birim alırsınız aynı gazın yurt dışına çıkması gerekmez başka kaynaklı bir gaz yurt dışına çıkabilir" diye konuştu.

AB'nin gaz konusunda Rusya'ya bağımlılığı azaltma mesajlarına ilişkin de Dönmez, Türkiye'de oranın doğal gazda yüzde 40, petrolde ise yüzde 25 civarında olduğunu söyledi. Dönmez, "Türkiye'nin enerji konusunda sıkıntı yaşama ihtimali var mı?" yönündeki soruya, "Şu an için söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz. İyi ticari ilişkilerimiz var. Diplomasi aracıyla çözmenin tarafı olduğumuzu ifade etmiştik. Gaz konusunda bir sıkıntı yaşamadığımızı kontrat bazında sevkiyatlara uyduklarında görüyoruz. Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor. Sevkiyatta bir problem görmüyoruz. Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin doğal gaz açısından tedarik problemi yok" yanıtını verdi.

Bir soru üzerine Akkuyu Nükleer Santrali projesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Dönmez, "ilave santraller planlanıyor mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Akkuyu’da 4 reaktör 4 santral demektir. 1200 megavat kurulu gücünde olacak 4 tanesi 4 bin 800’dür. Bizim daha önce Japonlarla görüşmemiz vardı. Fiyatta uyuşamadığımız için sonlandırmıştık. Şimdi Trakya için çalışma yapıyoruz. Sinop ve Tekirdağ ile ilgili sürecin ikisini birlikte yürütüyoruz. Sinop’taki belli. Trakya’dayer tespiti yapılmadı."

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14/03/2022 11:26