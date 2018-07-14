Donmuş Gıda Alarmı

Avrupa’da muhtemel kaynağı donmuş mısır olan Avrupa’nın birçok ülkesinde meydana gelen listeria salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu ile konu Başbakanlık Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu’nun gündemine alındı.

Yetkili makamlar nezdinde işbirliği ve koordinasyonu içerisinde çalışmalar başlatıldı ve gerekli tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu süreç içerisinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin ( EFSA) yayınları günlük olarak takip edilip bu doğrultuda önlemler alındı.

Açıklamada, bundan sonraki süreçte yayınlar takip edilerek, gerekli görülmesi halinde ek tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında “Konuyu halkımızın bilgisine yeniden getirip, bu vesile ile vatandaşlarımızın donmuş gıdaların tüketimi sırasında iyi pişirme kuralına özen göstermelerini, çiğ olarak donmuş sebze ve meyve tüketmemelerini önemle hatırlatırız.

Aynı zamanda donmuş gıdaların mikrodalga ile pişirilmesi veya tavada soldurulması, kısa süreli sıcak suya batırılması gibi yöntemler yeterli olmayıp, bu pişirme yöntemlerinin riski azaltmamakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.