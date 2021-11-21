Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havadan Girne olumsuz etkilendi. Yağmurdan dolayı yollar sular altında kaldı. Kanalizasyon şebekelerinden yollara donmuş yağlarla birlikte pis sular aktı.

Girne Maarif Anaokulunun bulunduğu Sedat Simavi Caddesi’nde yola taşan donmuş yağlar sürücüler için tehlike yaratıyor. Yola taşan yağlardan dolayı asfalt kayganlaşırken, rögar kapağının yerinden çıkmasından dolayı araçlar kanalizasyon şebekesinin içine düşme tehlikesi yaşıyor.

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21/11/2021 11:12