Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

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12/01/2023

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Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün ülke genelinde 18:00 ile 21:00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle: 

PLANLI KESİNTİ (KKTC GENELİ)

12 Ocak 2023 Perşembe günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızası nedeni ile 18:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1.5'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

 

12/01/2023 16:34
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TAGS: elektrik kesintisi
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