HABER KIBRIS

Doping Kurulu ilk toplantısını yaptı

Uzun bir aradan sonra yeniden oluşturulan Dopingle Mücadele Kurulu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

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29/05/2018
HaberKıbrıs Spor

Doping Kurulu ilk toplantısını yaptı
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Spor Dairesi’nde yapılan toplantıda görev bölümünü de yapan Dopingle Mücadele Kurulu, yapılacak çalışmalar hakkında ve gerçekleştirilecek projeler konusunda görüşme yaptı.

Başkanlığını Nevzat Denerel’in yapacağı Dopingle Mücadele Kurulu, bağımsız statüde çalışmasının yanı sıra Spor Dairesi tarafından verilecek görevlerde de çalışmalar yapacak.

Yönetim ve görev dağılımı şöyle:

Başkan: Dr.Nevzat Denerel

Başkan Yardımcısı: Dr.Hükmet Yücel

Muhasip üye: Sertaç Bozatlı

Üye: Ahmet Pehlivan

Üye: Emine Ömerağa

     

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TAGS: Doping Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, haber, kıbrıs
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