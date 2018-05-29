Doping Kurulu ilk toplantısını yaptı
Uzun bir aradan sonra yeniden oluşturulan Dopingle Mücadele Kurulu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.
29/05/2018
HaberKıbrıs Spor
Spor Dairesi’nde yapılan toplantıda görev bölümünü de yapan Dopingle Mücadele Kurulu, yapılacak çalışmalar hakkında ve gerçekleştirilecek projeler konusunda görüşme yaptı.
Başkanlığını Nevzat Denerel’in yapacağı Dopingle Mücadele Kurulu, bağımsız statüde çalışmasının yanı sıra Spor Dairesi tarafından verilecek görevlerde de çalışmalar yapacak.
Yönetim ve görev dağılımı şöyle:
Başkan: Dr.Nevzat Denerel
Başkan Yardımcısı: Dr.Hükmet Yücel
Muhasip üye: Sertaç Bozatlı
Üye: Ahmet Pehlivan
Üye: Emine Ömerağa