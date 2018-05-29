Doping Kurulu ilk toplantısını yaptı

Spor Dairesi’nde yapılan toplantıda görev bölümünü de yapan Dopingle Mücadele Kurulu, yapılacak çalışmalar hakkında ve gerçekleştirilecek projeler konusunda görüşme yaptı.

Başkanlığını Nevzat Denerel’in yapacağı Dopingle Mücadele Kurulu, bağımsız statüde çalışmasının yanı sıra Spor Dairesi tarafından verilecek görevlerde de çalışmalar yapacak.

Yönetim ve görev dağılımı şöyle:

Başkan: Dr.Nevzat Denerel

Başkan Yardımcısı: Dr.Hükmet Yücel

Muhasip üye: Sertaç Bozatlı

Üye: Ahmet Pehlivan

Üye: Emine Ömerağa