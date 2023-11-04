Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın cezası belli oldu

Hakkındaki doping davası devam eden Paul Pogba, uzun süre sahalarda uzak kalabilir.



La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Paul Pogba'nın doping kullandığını kabul etmesi ya da tarafların anlaşması halinde Fransız yıldızın iki yıl ceza alacağı belirtildi.



Pogba'nın anlaşma yoluna gitmesi halinde temyiz şansının kalmayacağı, aksi bir senaryo da ise CAS'a itirazda bulunabileceği ifade edildi.



Sporcuların yasaklı bir maddeyi bilinçli olarak kullanması halinde dört yıllık men cezası alabileceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İtalya Serie A'da Juventus'un Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.



İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilen Pogba'ya geçici olarak men cezası verildiğini açıkladı.